תחמושת ורימונים צה"ליים: חייל נעצר כשברשותו נתפסו אמצעי לחימה רבים

חייל, תושב בת ים, נעצר היום (רביעי) כשבמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפסו אמצעי לחימה רבים, בהם תחמושת ורימונים צה"ליים, שנועדו ככל הנראה להגיע לידי גורמי פשיעה. החיפוש נעשה במסגרת פעילות משותפת של שוטרי תחנת גלילות, היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ירקון וחוקרי היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת.

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בעקבות הממצאים הוזעקו למקום חבלני מחוז תל אביב של המשטרה, שביצעו את כלל הבדיקות הנדרשות. המשך החקירה מתנהל על ידי היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת.

כזכור, באפריל האחרון פורסם ב-i24NEWS כי לוחם בקבע בנח"ל נעצר בחשד לגניבת אמצעי לחימה מצה"ל וסחר בהם עם גורמים עברייניים. על פי החשד, החייל מכר את אמצעי הלחימה לאזרח המוכר למשטרה, אשר העביר אותם בהמשך לגורמים פליליים.

במהלך חיפוש שנערך בביתו של החייל במושב בדרום הארץ, נתפסו על פי החשד רימוני עשן צה"ליים, אפוד צבאי, מחסניות ותחמושת, לצד סמים.

גורמי החקירה בודקים את היקף המעורבות של החשוד, את מקור אמצעי הלחימה שנתפסו, ואת שרשרת ההעברה שלהם לכאורה מגורמים צבאיים לגורמים פליליים.