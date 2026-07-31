"כשיאותר הוא יתייצב במשטרה וימסור את גרסתו": שבועיים אחרי שאבדו עקבותיו - משפחתו של אלדר דיין שכרה עורכת דין פלילית. עו"ד ספיר פרדו מסרה: "השאלה החשובה ביותר היא איפה אלדר, וכולנו מתפללים שהוא בריא ושלם".

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לדבריה של עו"ד פרדו, הטענות שלפיהן דיין היה מעורב באירוע פגע וברח או באירוע אלימות הן "סברות בלבד" ללא תימוכין ראייתיים, וגם החשודים שנעצרו הכחישו שאירע אירוע כלשהו. "לא ברור לי איך כבר חרצו את גורלו ופגעו בשמו של מרשי, שעה שאין שום הוכחה לקיומו של אירוע כזה. אין כל ממצא פורנזי שקושר את מרשי לאירוע אלימות. ברגע שיאותר בריא ושלם הוא יתייצב בתחנת המשטרה, ימסור גרסה מסודרת מטעמו, ובזה יסתיים האירוע", הוסיפה.

כזכור, השבוע התירה המשטרה לפרסום פרטים חדשים בפרשת אלדר דיין. מדובר כאמור בהשתלשלות האירועים - דקה אחר דקה, מאיתור הרכב בפתח תקווה ועד לרגע בו התברר הקשר בין שתי חקירות שונות שמתנהלות במקביל בתחנות המשטרה בפתח תקווה ובדימונה.

ראשית האירוע בשעות אחר הצוהריים של 18 ביולי. אז התקבל דיווח במוקד 100 על שלושה צעירים שהסירו את לוחית הזיהוי מרכב בתחנת דלק בפתח תקווה, ונמלטו מהמקום. השוטרים, מתחת פתח תקווה במחוז המרכז של המשטרה, שהגיעו לזירה מצאו רכב עם שמשה מנופצת וכתמי דם. חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ) אספו ממצאים, דגימות דם וטביעות אצבע, והרכב נגרר למגרש משטרתי.

מצלמות האבטחה תיעדו את שלושת המעורבים, בהם דיין עצמו, כשהם יוצאים מהרכב, נכנסים לחנות בתחנת הדלק ועוזבים את המקום יחד רגלית. בהמשך, נבדק האם הגיע לאחד מבתי החולים באזור פצוע הקשור לאירוע, ובוצעו סריקות נרחבות סביב התחנה - אך לא אותרו ממצאים.

בדיקת המספר הסידורי של הרכב הובילה לאיתור הבעלים - אימו של דיין, שמסרה כי בנה עושה בו שימוש. רק שבעה ימים לאחר מכן, ב-25 ביולי, התקבלה בתחנת דימונה תלונת נעדר על דיין. בשלב הזה, הבינו החוקרים כי הוא באחד משלושת הצעירים שתועדו בתחנת הדלק. לאחר התגלית, שני מכריו של אלדר נעצרו, ובהמשך אותרו ונחקרו מעורבים נוספים.

כאמור, במשטרה מעריכים כעת כי הרקע לפרשה הוא קטטה בין מכרים שהסלימה, כל המעורבים מכירים זה את זה, ואין אינדיקציה לעסקת סמים או עסקה פלילית שהשתבשה. האירוע החל במפגש באזור נחל הירקון - שהתגלגל לאלימות והתפתח למרדף בין כלי רכב, אשר במהלכו על פי החשד בוצע גם ניסיון לנגח רכב אחר ואף ניסיון דריסה של אחד המעורבים. על פי החשד, דיין הוא זה שנהג ברכב עד שהשלושה נטשו אותו בתחנת הדלק.

בשלב זה נשלל חשד לחטיפה ודיין מוגדר דרוש לחקירה. לצד זאת, במשטרה מאשרים את הפרסום ב-i24NEWS וסבורים כי הוא בחר "להוריד פרופיל" לאחר שעזב את תחנת הדלק יחד עם חבריו - וכתמי הדם שנמצאו ברכב שייכים לאחד המעורבים, שאותר ומשתף פעולה עם החוקרים. לא ברור מדוע הוא בחר להסתתר לאחר האירוע, בשלב זה אין אינדיקציה שבני משפחתו שיבשו את החקירה.