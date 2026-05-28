המפכ"ל מקדם מתווה חדש לעריקים החרדים: "מי שיגיע מיוזמתו לתחנה - לא ייעצר"

בניסיון להרגיע את הרוחות מול החרדים, מקדם המפכ"ל דני לוי יוזמה לפיה "מי שיגיע מיוזמתו לתחנת משטרה - לא ייעצר". כך דיווחו היום (חמישי) ארי קלמן ולי עייש. המתווה שמגובש נועד לטיפול בעריקים, בניסיון להפחית את המתיחות מול הציבור החרדי לעודד הגשת תלונות וקבלת שירות, ללא חשש ממעצר.

לפי המתווה המסתמן, עריק חרדי שיגיע מיוזמתו לתחנת משטרה, בין אם להגיש תלונה או לקבל שירות משטרתי - לא יעוכב ולא יועבר למשטרה הצבאית. מנגד, במקרה שבו שוטר ייתקל באותו עריק באקראי, או במהלך פעילות שגרתית - הוא עדיין יעוכב ויועבר למשטרה הצבאית בהתאם לנוהל הקיים.

המפכ"ל אמר בשיחות סגורות כי "אני לא מוכן שמישהו שהותקף, נשדד או זקוק לעזרת המשטרה יימנע מלהגיע לתחנה". בכיר במשטרה טוען כי המכתב והאיומים של גפני לא השפיעו על ההחלטה: "לא היווה שום שיקול, הלוואי ולגפני היה אכפת מהציבור החרדי כמו שאכפת לי".

כאמור, אמש פנה יו"ר דגל התורה גפני לנציגי מפלגתו ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, והורה להם להפסיק לאלתר כל שיתוף פעולה עם המשטרה, לרבות השיטור העירוני. "בעקבות שינוי המדיניות של המשטרה, ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה", כתב.

לאחרונה שינתה המשטרה את ההנחיות לגבי מעצר עריקים ושיתוף פעולה עם צה"ל - לאחר חודשים ארוכים בהם המשטרה סירבה לעכב עריקים מחשש להפרות סדר. המפכ"ל התייחס לכך בשבוע שעבר וחידד בישיבת סגל הפיקוד את ההנחיות, לפיהן לפיהן בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב אותו, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב במשך חצי שעה. אם בזמן הזה לא יגיע שוטר מצ"ח, הוא ישוחרר.

מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, ביקר במרומז את החלטת המפכ"ל דני לוי, ואמר כי למרות הביקורת שהעביר בג"ץ על המשטרה - היא זו שצריכה לתעדף את משימותיה. "אנחנו נדרשים לסייע לצה"ל, אבל צריכים לתעדף את המשימות שלנו מול המשימות האחרות של המשטרה", אמר.