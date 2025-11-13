פרשת הדוגמנית: לין פאר ושאר החשודים ישוחררו למעצר בית

לקראת תפנית בעלילה? המשטרה ביקשה הבוקר (חמישי) לשחרר למעצר בית את ארבעת החשודים ברצח שלום ניסים בדירת הדוגמנית לין פאר בפתח תקווה. בדיון נציג המשטרה טען כי החקירה זוהמה, ולכן בהסכמת הפרקליטות הוחלט על שחרור החשודים כולל לין פאר. כמו כן שוחררו דוד קריכלי, מאור אלישע ובר אוטמיזגין. בית המשפט קבע שהם ישהו במעצר בית למשך 15 ימים.

עורך הדין שי רודה המייצג את מאור אלישע מסר: "כבר לפני שבוע, שני שופטים קבעו כי התשתית הראייתית שקיימת בעניינו של מאור אלישע בכל הנוגע לרצח שונה משל המעורבים האחרים, שוחרר ממעצר בלי שום קשר לאי התקדמות בחקירה".

i24NEWS

המשטרה ציינה בדיון הקודם בבית המשפט כי התקיים עימות בין לין פאר לבין שניים מתוך ארבעת החשודים, דוח נתיחה שהוצג בעבר הראה כי ישנם סימנים מובהקים לאלימות טרם מותו של שלום הקורבן.

נזכיר כי בחודש שעבר הדוגמנית ושלושה נוספים, ביניהם מאור אלישע ובר אוטמיזגין, נעצרו בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה.