מפקד תחנת משטרה בצפון נעצר אמש (רביעי) לחקירה בחשד לקיום יחסים אסורים עם פקודה - הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

במקרה אחר, המחלקה לחקירות שוטרים הגישה השבוע כתב אישום נגד שוטר סיור בתחנת עכו, בגין אלימות קשה ומתמשכת כלפי אשתו, לעיתים בנוכחות בתם הפעוטה.

לפי האישום, נהג השוטר לאיים על אשתו כי ירצח אותה - ואמר לה: "לא נשאר לך הרבה זמן, תביני את המסר לבד". באירוע חמור נוסף החזיק סכין, הציג אותה לבתו ואמר: "נדגים את זה על אמא".

עוד נטען כי דרך את נשקו והצמיד אותו לראשה של אשתו ולראשה של בתם. כתב האישום מייחס לו תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות, איומים ופזיזות בכלי ירייה. הוא שוהה במעצר מאז 10 בפברואר, הפרקליטות צפויה לבקש מאסר בפועל - במידה ויורשע.