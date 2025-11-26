סגן השר כהן: לא אחלק ציונים לבן גביר, חובתי להרים דגל אדום

סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן התראיין היום (רביעי) למהדורת חמש והתייחס לתיעוד ניסיון השוד אמש בעיר מגוריו אופקים. סגן השר קרא למעורבות של צה"ל ושב"כ בטיפול במצב. "בזמן חירום נוהגים בצעדים קיצוניים", אמר.

אלמוג כהן התייחס לסערה שיצר אמש לאחר שכתב ברשת X כי "אין משטרה בישראל, המצב לא יכול להימשך": "השוטרים שלנו גיבורים וערכיים, ואני מכיר אותם כי שירתתי בארגון הזה - החובה שלי היא להרים דגל אדום". סגן השר הוסיף כי בן גביר לא שוחח עימו קרוב לשנה.

"אני לא מסוג האנשים שמחלקים ציונים לשר שהוא גם יו"ר המפלגה שלי באופן פורמלי, מבחן התוצאה המדדים הם מאוד ברורים. האירוע אמש זה לא הפיצוץ הראשון - נוספו עשרות אירועים רק מהשבוע האחרון", אמר במהדורת חמש.

אלמוג כהן הוסיף כי ישנו צורך ב"חשיבה מחודשת" במשטרה. "בתחנת אופקים יש שתי ניידות במשמרת כשהגזרה שלהם הם גם היישובים מסביב, ניידת שנמצאת באירוע חסימת כביש ביישוב צוחר לא תוכל להגיע לקריאה על אלימות במשפחה בעיר".