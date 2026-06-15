הפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום נגד 17 נאשמים, מתוכם ארבעה קטינים, לאחר שהשתתפו בהתפרעות ובהסגת גבול בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי (הקמצ"ר) באשקלון במהלך מחאה נגד גיוס בחורי ישיבות לצה"ל. לנאשמים יוחסו עבירות של התפרעות, הסגת גבול כדי לעבור עבירה והיזק בזדון.

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מכתב האישום עולה כי לפני כחודש וחצי, התאספו בשעות הערב עשרות רבות של מפגינים חרדים - אם לא למעלה מכך - סמוך לביתו של הקמצ"ר כדי במטרה למחות נגד גיוס בחורי ישיבות לצה"ל. בין היתר הניפו המפגינים שלטים שעליהם נכתב: "מלחמה בחוק הגיוס, במעשים ולא בדיבורים!". בשלב מסוים פרצו חלק מהמפגינים את שער הכניסה הנעול לביתו של הקמצ"ר ונכנסו לחצר הבית.

לפי סעיף 27א'

באותה עת שהו בבית, בין היתר, אשתו ושניים מילדיו, שאחד מהם קטין. עשרות מפגינים, ובהם הנאשמים, נכנסו לחצר הבית למרפסת ובמדרגות הכניסה לבית. הנאשמים והמפגינים שרו שירי מחאה, הניפו שלטים וקראו קריאות גנאי נגד הקמצ"ר ונגד צה"ל, בזמן שבני המשפחה נצורים בביתם ללא יכולת לצאת ממנו בבטחה, וכאשר עשרות מפגינים נוספים צובאים על אזור הכניסה מכיוון הרחוב.

על פי כתב האישום, כתוצאה מההתפרעות חשו בני משפחתו של הקמצ"ר חשש מפני פגיעה בהם, הגיפו את תריסי הבית, נעלו את דלת הכניסה והזעיקו את המשטרה. בעקבות פעולות המשטרה במקום הופסקה ההתפרעות והנאשמים נעצרו. עוד עולה כי במהלך ההתפרעות נגרם נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, נשברו חלקים מחומת הבית ונגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה הסמוכה. הנזק הכולל מוערך באלפי שקלים.