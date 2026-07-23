חשד לניסיון חיסול ברמת גן: שני צעירים נעצרו דקות לאחר השלכת רימון הלם

שוטרי מחוז מרכז עצרו הלילה (חמישי) שני חשודים במעורבות בהשלכת רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן, דקות ספורות לאחר האירוע.

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בלשי היחידה המיוחדת לפשיעה של מרחב שפלה, עם לוחמי יס"מ שפלה, פתחו בחקירה מואצת ובסריקות מבצעיות מיד עם קבלת הדיווח על השלכת רימון ההלם. הרקע לאירוע, על פי החשד, הוא סכסוך בין משפחות פשע.

במהלך המצוד הצליחו הכוחות לאתר ולעצור שני חשודים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי מודיעין, שעל פי החשד נמלטו מהזירה לאחר השלכת הרימון.

הבוקר צפויים השניים להיות מובאים לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד אירועי אלימות ועבריינות, במטרה למצות את הדין עם המעורבים.