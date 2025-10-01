חשד לרצח: גבר בן 40 נמצא ללא רוח חיים בקריית אתא

חשד לרצח בצפון: גבר כבן 40 נמצא הבוקר (רביעי) בדירתו בקריית אתא כשהוא מחוסר הכרה ובגופו פצע דקירה. צוותי מד"א הוזעקו למקום, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. מהמשטרה נמסר כי פרטי הגבר עדיין אינם מזוהים בשלב זה, וכי הרקע לאירוע נמצא בתהליך הבדיקה.

פראמדיק מד"א מיכאל יוחנוב סיפר: "חברנו לכוחות המשטרה במקום, ראינו בתוך הדירה גבר כבן 40 ללא דופק וללא נשימה עם פציעות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".