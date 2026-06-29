חשד לרצח ביפיע: בן 30 נורה למוות ברכבו

האלימות המשתוללת בחברה הערבית מסרבת להירגע: גבר בן 30 נורה הבוקר (שני) למוות בתוך רכבו ביישוב יפיע שבצפון. שעות ספורות לפני כן, בשעת לילה מאוחרת, נורה גבר כבן 50 בברטעה שבוואדי ערה ונפצע באורח קשה. המשטרה פתחה בחקירת שתי הזירות, והרקע לשני האירועים הוא פלילי.

צוותי מד"א מרחב גלבוע שהוזעקו ליפיע הבוקר, דיווחו על צעיר שנמצא בתוך מכונית כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות בפלג גופו העליון. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו הפרמדיקים לקבוע את מותו במקום.

פרמדיקית מד"א צליל ביטון סיפרה: "ראינו גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא בתוך רכב, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

כאמור, גל האלימות של השעות האחרונות החל כבר אמש סמוך לחצות. כשהתקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על אירוע ירי ביישוב ברטעה. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים לגבר בן 50, ופינו אותו כשהוא בהכרה אך במצב קשה למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה.

חובש מד"א סעיד אבו מוך שטיפל בפצוע שחזר: "ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו במהירות לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה". כוחות משטרה גדולים זרמו לזירה, אספו ממצאים והחלו בסריקות נרחבות אחר החשודים בירי.

תוכנית המפכ"ל למגזר עומדת להיגנז

אירועי הדמים האחרונים מתרחשים על רקע חשיפת i24NEWS מאתמול, לפיה התוכנית האסטרטגית של מפכ"ל המשטרה, דני לוי, להקמת "להב 433 למגזר הערבי" – עומדת לקראת גניזה מוחלטת.

הסיבה המרכזית לבלימת תוכנית הענק, שאמורה הייתה להוות חוד החנית במאבק בארגוני הפשע, היא המלכוד הפוליטי של פיזור הכנסת והיציאה למערכת בחירות, המונעים מהממשלה לאשר את תקציבי העתק הנדרשים. בנוסף, מנכ"לית משרד ראש הממשלה בלמה את קידום החלטת הממשלה בנושא כבר לפני שבועיים.

מנגד, במשטרת ישראל מכחישים את הדברים בתוקף ומסרו בתגובה רשמית: "בניגוד מוחלט לנטען, התכנית לא נבלמה והיא ממשיכה להיות מקודמת במעורבות אקטיבית של המפכ"ל. בימים אלה, בהנחיית ראש הממשלה וצוותו, מתנהל הליך ממצה במטרה להשלים את הסיכומים ולאפשר את יישומה של התכנית הקריטית".

שני האירועים האחרונים ביפיע ובברטעה מצטרפים לרצף של חיסולים פליליים ביממה האחרונה, שכלל רצח כפול בקלנסווה, חיסול באמצעות מטען חבלה ביפו שבו נפצע ילד בן 6, פיצוץ רכב קטלני נוסף בחולון, ורצח של בן 19 בטייבה מיד כשחזר מחתונה משפחתית.