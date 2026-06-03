פרטים חדשים בחקירת הרצח המזעזע בבית הכנסת בבני ברק. חוות דעת שתתגבש בימים הקרובים צפויה להכריע האם החשוד ברצח האברך כשיר לעמוד לדין והאם היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח. במקביל, חקירת המשטרה נמצאת בישורת האחרונה.

בשבוע שעבר פרסמו כי במשטרה התחזק החשד כי מדובר ברצח מתוכנן היטב מצדו של החשוד, גיא אכטלינגר, אשר נהג בתקופה האחרונה לפקוד את בית הכנסת שבו התפלל הקורבן, אברך כבן 45. מפרטי החקירה עולה כי אכטלינגר ניהל עמו ועם יתר המתפללים עימותים מילוליים קשים.

ביום האירוע נכנס אכטלינגר למתחם הישיבה בעיצומה של התפילה, ניגש לקורבן ותקף אותו באכזריות באמצעות סכין בעודו יושב על ספסל הלימודים. התקיפה הקשה התרחשה לעיני בנו הקטין של הרב, שישב והתפלל לצדו באותה עת ונאלץ לצפות במחזה האימים. הקורבן פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור מספר שעות.

על פי ממצאי המשטרה, אכטלינגר דקר את המנוח 3 עד 4 פעמים, ומספר עדי ראייה שנכחו במקום קושרים אותו ישירות לזירת הדמים. בעקבות הראיות המפלילות שנאספו נגדו, הובא החשוד לבית המשפט ומעצרו הוארך בשבוע נוסף לצורך השלמת פעולות החקירה.