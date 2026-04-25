"מי שפגע בי צריך להיות בחושך": המאבק להסרת צווי איסור פרסום בעבירות מין

סערה סביב סוגיית צווי איסור הפרסום בעבירות מין, לאחר שבית המשפט העליון קבע כי שמו של חשוד בפרשה שבה התלוננו מספר נשים יישאר חסוי - לפחות לעת עתה.

"אי אפשר להגיד לאף אחד - אל תגידו את השם של התוקף שלכם", אומרת שירי גולן, שנפגעה בעבר מעבריין המין אלון קסטיאל. לדבריה, האנונימיות מאפשרת לפוגעים להמשיך לפעול: "כל עוד הפוגע נהנה מאנונימיות בחסות החוק, הוא יכול להמשיך לפגוע".

הדיון הציבורי התעצם לאחר ששי-לי עטרי ונעמה שחר, התלוננו על פגיעה מצד אותו אדם, ובהמשך הצטרפו אליהן מתלוננות נוספות. למרות החשד לפוגע סדרתי, שמו של החשוד עדיין אסור בפרסום.

גילה צוקרון גולן

דניאל בוקובזה, שנפגע מינית בילדותו ממורה, בחר לחשוף את שם הפוגע בו. הוא מתאר את המורכבות: "זה מוזר לי נורא, אבל ברגע שאתה יכול לראות את השם שלו - יש לסיפור עוד קיום בעולם. זה נתן לי כוח וגם הקלה".

בקרב גורמים משפטיים נשמעת ביקורת על האיזון הקיים. עו"ד איילת רזין בית-אור, לשעבר מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע, מסבירה כי ברירת המחדל אמורה להיות פרסום, אך בפועל: "האיזון הזה בקלות מדי נוטה לטובת החשוד". במקרה הנוכחי, לדבריה, טענות הנוגעות לבריאות הנפש של החשוד הובילו להשארת הצו.

עו"ד יהודית ליבנת, לשעבר ראש תחום עבירות מין בפרקליטות תל אביב, מוסיפה: "ברגע שאוסרים גם את פרסום שמו, רשע וטוב לו, והוא ממשיך לפגוע והשם שלו חסוי".

במקביל, ברשתות החברתיות מתרחבת מחאה ציבורית נגד הצו. חלק מהפעילים משתמשים בדרכים עקיפות כדי לרמוז על זהות החשוד, במה שמכונה "מחאת האקרוסטיכון". "אנחנו לא נסכים שהמערכת תפקיר אותנו לאנונימיות של אותו פוגע", אומרת רזין בית-אור.

לצד המחאה, נפגעים מתארים גם את המחיר האישי של החשיפה, אך גם את כוחה. בוקובזה מדגיש: "מי שפגע בי הוא זה שצריך להיות בחושך. לי מגיעה הזכות לדבר - ובאור".

עם זאת, גורמים מזהירים כי לעיתים האנונימיות גורמת גם לפגיעה באנשים חפים מפשע, כאשר שמות שגויים נקשרים לפרשות ברשת.