התקשר לבת זוגו והתוודה: העדות המפלילה נגד הנאשם ברצח בני הזוג פריחודקו

העדות המפלילה נגד הנער שמואשם ברצח בני הזוג רוסלן ואולגה פריחודקו נחשפה הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" ע"י ראש דסק הפלילים לי עייש. מהפרטים עולה כי הוא התקשר זמן קצר לאחר הרצח לבת זוגו והתוודה בפניה על המעשה.

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חודש אחרי הרצח המזעזע, המשטרה ושב"כ הודיעו שהתעלומה פוענחה. הרוצח, תושב לוד, הודה, ביצע שחזור מלא, אך לבסוף חזר בו. אלא שבתיק החקירה הצטברו נגדו שורת ראיות משמעותיות מאוד. אחת מהן היא שיחת ועידה שערך כאמור הרוצח עם בת זוגו ועם חבר נוסף, ממנו ביקש סיוע בהעלמת רכבם של בני הזוג.

החוקרים חדרו לטלפון הנייד, הצליחו לאתר את שיחת הוועידה וגם צילומים מזירת הפשע, אותם שלח לחשודים נוספים, תושבי השטחים, מהם ביקש לסייע לו להעלים ראיות.

עוד עולה כי בחקירה מסר הנער פרטים אותם יכול רק הרוצח לדעת. בנוסף, הוא הוביל את החוקרים לזירה וגם למקום שבו הושלך האקדח. לפי חוות הדעת הבליסטית נמצאה התאמה בין האקדח לקליעים בזירה, ו-DNA של הנאשם אותר בארבע נקודות על כלי הנשק.