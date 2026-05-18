כתב אישום הוגש היום (שני) נגד תושב מזרח ירושלים ושניים מבניו, בחשד שניסו לחטוף את בת משפחתם לשטחי יהודה ושומרון ותקפו אותה באלימות קשה - רק בגלל "שהעזה" להתגרש.

לפי כתב האישום, האב בן ה-53 ושנים מילדיו בשנות ה-20 לחייהם, תושבי שכונת כפר עקב שבמזרח ירושלים, היו מצויים בסכסוך מתמשך עם האחות על רקע החלטתה להתגרש מבעלה לפני כשלוש שנים. במשך שנים אלו ספגה הקורבן איומים והתנכלויות מצידם.

בחודש שעבר הגיעו השלושה לביתה בכפר עקב, אך היא הצליחה לברוח משם. בהמשך שלח לה אחד האחים הודעה מאיימת לנייד בה נכתב: "אנחנו נשחרר ממך, אבל קודם נדפוק לך את הדת ואז נשחרר ממך". בתגובה, חסמה האחות את בני משפחתה בטלפון ועברה להתגורר במיקום לא ידוע.

בתחילת חודש מאי החליטו האב ושני ילדיו לחטוף את האחות לעיירה הפלסטינית א-ראם, שם תוחזק באחד מבתי המשפחה. בהתאם, ביררו מול הגרוש על מיקומה וארבו לה בסמוך לבית שבו הסתתרה במועד שבו היה אמור הגרוש להעביר לה את בתם.

בשעת ערב, בעת שירדה מהבית, קפצו האב ואחד מילדיו על הבת ברחוב והחלו להתנפל ולהכות אותה. לאחר שנפלה על הרצפה שני אחיה אחזו בידיה ורגליה ומשכו אותה בכוח לרכב, תוך שהם הולמים בה באגרופים ואחיה תופס אותה בצוואר ואת הפה בכדי למנוע ממנה לצעוק.

לבסוף הצליחו הנאשמים להכניס את האחות לרכב ופתחו בנסיעה מהירה לעבר השטחים, בו בזמן ששכנים שהבחינו במתרחש פתחו במרדף אחר הרכב במטרה לחלץ אותה מידיהם. במהלך המרדף כפה האח על אחותו להתקשר למכרה מהשכונה ולאמר לה כי היא לא נעדרת - אלא חוזרת למשפחתה. הוא איים עליה כי אם לא תעשה כדבריו, הוא יהרוג אותה.

לאחר מספר דקות של מרדף דרמטי, בעת כשהתקרבו לגדר ההפרדה בקרבת א-ראם, נבלמו הנאשמים בידי עוברי אורח ושוטרי המשטרה הפלסטינית שהוקפצו לזירה. הבת והאב הועברו לידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ואילו האחים נמלטו מהמקום.

לבסוף גם האחים נעצרו בידי שוטרי מחוז ירושלים. לאחר איסוף הראיות, כתב אישום הוגש נגדם היום בגין חטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים.