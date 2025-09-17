פרסום ראשון: הלום קרב ניסה להצית את עצמו, אביו מנע אסון

מומלצים -

צעיר תושב עמנואל, הלום קרב ששירת בצוק איתן ומלחמת חרבות ברזל, נעצר בחשד לניסיון הצתה, איומים והחזקת סכין.

לפי גורמים בחקירה, הוא הגיע לבית הוריו כשהוא מצויד בג’ריקן ובמצית, שפך נוזל דליק על עצמו, על הבית ועל אביו וניסה להצית אש. האב נאבק בו והצליח למנוע את הטרגדיה. קודם לכן, על פי החשד, הוא הסתובב במקום עם סכין וזרק ביצים לעבר הבית.

בית המשפט התרשם כי מדובר במתמודד נפש הסובל מפוסט טראומה על רקע שירותו הצבאי, והורה על שחרורו ממעצר והעברתו בדחיפות לבית חולים פסיכיאטרי.