פרסום ראשון: הלום קרב ניסה להצית את עצמו, אביו מנע אסון

הלוחם הגיע לבית הוריו עם סכין, ואף זרק עליו ביצים • הוא שפך על עצמו דלק, וניסה לפגוע בעצמו • הוא הועבר לבית חולים פסיכיאטרי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
צעיר תושב עמנואל, הלום קרב ששירת בצוק איתן ומלחמת חרבות ברזל, נעצר בחשד לניסיון הצתה, איומים והחזקת סכין.
לפי גורמים בחקירה, הוא הגיע לבית הוריו כשהוא מצויד בג’ריקן ובמצית, שפך נוזל דליק על עצמו, על הבית ועל אביו וניסה להצית אש. האב נאבק בו והצליח למנוע את הטרגדיה. קודם לכן, על פי החשד, הוא הסתובב במקום עם סכין וזרק ביצים לעבר הבית.
בית המשפט התרשם כי מדובר במתמודד נפש הסובל מפוסט טראומה על רקע שירותו הצבאי, והורה על שחרורו ממעצר והעברתו בדחיפות לבית חולים פסיכיאטרי.
