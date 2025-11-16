אישום חמור נגד אדם שאיים לרצוח את בעלי בית הקפה המוכר בת"א

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד תושב רחובות בשנות ה-50 לחייו לאחר שאיים לרצוח את אסף בריט, הבעלים של בית הקפה "קפה תחתית" בתל אביב.

לפי כתב האישום, האירוע התרחש בשבוע שעבר כאשר הנאשם הגיע לבית הקפה ברחוב לינקולן, פנה ללקוחות בדרישות שונות וסירב לעזוב למרות בקשת בעל המקום. בשלב זה, הוא החל לצעוק לעברו, התקרב אליו בצורה מאיימת וקרא: "מי אתה שתגיד לי איפה לעמוד? אפס, כלומניק".

בהמשך, כך על פי כתב האישום, שלף מתיקו חפץ חד באורך כ-30 ס"מ, הנחזה לסכין, הניף אותו לעבר בריט ואיים בפגיעה חמורה: "מחר בבוקר אני מגיע ורוצח אותך".

המשטרה שהוזעקה למקום איתרה את הנאשם סמוך לבית הקפה. לפי כתב האישום, האיומים נמשכו גם כלפי השוטרים כאשר במהלך המעצר אמר הנאשם לאחד השוטרים: "אני אחתוך לך את הפנים, שובר לך את האף".

בשבוע שעבר בריט פרסם ציוץ בו סיפר על המקרה: "הוציאו עליכם פעם סכין? לאחרונה אני מתעורר חצי שעה לפני השעון המעורר, ב-04:00 לפנות בוקר, אחת הטעויות שאני עושה זה לפתוח את הטלפון במטרה לראות כמה זמן נשאר לי לישון (אין באסה כמו לקום לשמירה לפני אחרון, וזו בדיוק ההרגשה כשאני רואה את השעה 4:00 על הצג) הבוקר הצטרפה גם הודעה ממלצרית, סבא שלה נפטר והיא לא תגיע למשמרת".

"אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה מבחינת כוח אדם ויש חוסר אדיר בצוות הפרונט, וידעתי שאין לי שום דרך למצוא חילוף. נצמצם שולחנות, נקדים צוות ערב וננסה לשרוד. אבל המציאות הזו שאתה לא תלוי בעצמך קשה ושוחקת:".

"ואז לקראת צהריים הגיע לקפה אדם, אני לא יודע אם הוא דר רחוב או רק אדם שלא בקו השפיות, הוא עבר בין השולחנות וביקש כסף, בשלב הזה הוא היה נראה לי במצב סביר ולא התערבתי, חיכיתי שיעשה את הסיבוב שלו וימשיך לדרכו. בלי דרמות מיותרות. כמעט שיגרה של יום יום", כתב בריט.

"שולחן אחד הציע לקנות לו משהו לאכול, הם קראו למלצרית שבאה אלי לקבל אישור להזמין לו ואישרתי.

היא הזמינה, אבל הוא המשיך להסתובב בין השולחנות ולבקש כסף, באתי אליו וביקשתי ממנו להמתין בצד ואביא לו את מה שהוא הזמין. התגובה שלו הייתה אגרסיבית, מי אתה שתגיד לי איפה לעמוד, מי אתה שמדבר אלי, ואז התחיל לקלל. מכל הבא לפה".

"אמרתי למלצרית שתבטל את ההזמנה. אין שום סיכוי בעולם שמישהו שמתנהג ככה יקבל פה אוכל ולא משנה מי משלם. הוא המשיך לקלל ולאיים. המקום היה מלא, וספציפית ליד כל האירוע ישבו שתי נשים עם תינוקות. במקרים האלו אני ממשיך ללכת ליד האדם, מוודא שהוא לא מתקרב ללקוחות שגם ככה כל האירוע מטריד ומפחיד. ופתאום הוא פתח את התיק והוציא עלי סכין 30 ס"מ. הבטיח להרוג אותי. אם לא היום אז מחר".

"הרמתי כסא להגן, קראתי לאבטחה של מקורות. התקשרתי למוקד 100. בסוף זה נגמר. אזוק ברגליו ובידיו. וזה בעיקר הייתה חרא של חוויה שמישהו משום מקום פשוט מוציא עליך סכין. אני לא יודע מה הוא עבר. כולנו עברנו. מי כמוני יודע. אבל וואוו, איזה יום זה היה", שיתף בריט.