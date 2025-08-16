בתוך שעות: אישה נורתה למוות בצפון, גבר נרצח במזרח י-ם

מומלצים -

בתוך מספר שעות: תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 הגיע לבית החולים כשהוא סובל מפציעות חודרות כתוצאה מאירוע אלימות. מותו נקבע במקום, ומצבו של פצוע נוסף שהגיעו עימו לבית החולים מוגדר בינוני.

מהמשטרה נמסר כי שוטרים הוזעקו לבית החולים ולזירת האירוע עם קבלת הדיווח, והחלו באיסוף עדויות וממצאים, לרבות פורנזיים. נסיבות האירוע נמצאות בחקירה, ועל פי החשד הרקע - פלילי.

בתוך כך, רוזית ג'ורבאן כבת 23 נורתה בג'סר א-זרקא ונפצעה באורח אנוש. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשמצבה מוגדר אנוש. בהמשך, הרופאים נאלצו לקבוע את מותה. האירוע נמצא בחקירה, ואחד הכיוונים שנבדק הוא טעות בזיהוי.

חובשי מד"א מוחמד גרבאן ובנימין מגוז סיפרו: "הפצועה שכבה ברחוב כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי כשמצבה אנוש".

כשעה וחצי מאוחר יותר נרשם אירוע אלימות בדרך הארבעה בעכו, במהלכו שני גברים בשנות ה-40 לחייהם נפצעו באורח קשה. הגבר הראשון פונה לבית החולים כשהוא בהכרה ומצבו יציב, והשני פונה כשהוא מחוסר הכרה ומונשם.

פרמדיקים במד"א אברהם קיסוס וזיו בן סימון, סיפרו: "שני הפצועים שכבו כשאחד מהם מחוסר הכרה ושניהם סובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים וגם הנשמות לפצוע מחוסר ההכרה ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".