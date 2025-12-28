מחדל: חמישה שב"חים התגוררו בבית ספר לבנות בבני ברק

מחדל אבטחה חמור: חמישה שוהים בלתי חוקיים נעצרו הבוקר (ראשון) בתוך מבנה פעיל של בית ספר לבנות בעיר בני ברק.

החשודים אותרו לאחר דיווח למשל״ט מוסדות החינוך של העירייה על פועלים חשודים במקום. סיירי האבטחה שהוזנקו לזירה מצאו אותם בתוך חדר מדרגות, לכאורה ללא כל הפרדה מהתלמידות.

במהלך סריקות במבנה נחשף חדר מגורים מאולתר שבו לנו השב"חים לאורך זמן, הכולל מזרנים, ציוד אישי ומזון. החמישה עוכבו על ידי סיירי הביטחון והועברו לידי המשטרה.