לילה מוטרף בקניון: כך מתחם הקניות הסגור - הפך למגרש משחקים של פורצים | תיעוד

תיעוד ממצלמות אבטחה בטבריה חושף היום (ראשון) כיצד קניון סגור הפך, לכאורה, למטרה נוחה עבור פורצים. במהלך הלילה, בזמן שהחנויות היו נעולות והקניון סגור לציבור, נכנסו החשודים למתחם דרך החניון, הסתובבו במסדרונות ועברו מחנות לחנות - ללא ניסיון להסתיר את מעשיהם.

על פי כתב האישום, החשודים אספו בגדים ונעליים ממותגים יקרים, ויצאו מהמקום כשברשותם שלל רב. החומרים, כך נטען, נמכרו לאחר מכן, והכסף שימש לרכישת סמים. האירועים תועדו במצלמות האבטחה של הקניון ובמצלמות הפנימיות בתוך החנויות עצמן.

הפריצה התגלתה רק בשעות הבוקר, כאשר בעלי העסקים הגיעו לפתוח את החנויות והבחינו בנזק ובהיעלמות הסחורה. לפי כתב האישום, הפריצה לקניון אינה אירוע בודד, ולחשודים מיוחסות פריצות נוספות לעסקים אחרים בעיר ובאזור בתקופה האחרונה.

בחודשים האחרונים מדווחים בעלי עסקים בטבריה על עלייה במספר מקרי הפריצה והגניבה, תופעה שפוגעת קשות בעסקים המקומיים וגורמת לנזק כלכלי משמעותי.

בעקבות חקירה משטרתית, הוגש נגד החשודים כתב אישום בגין עבירות של פריצה וגניבה. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת וייתכנו כתבי אישום נוספים.