חשד לרצח באולם אירועים בחדרה: בן 60 נורה למוות

חשד לרצח בחדרה: גבר בן 60 נורה הערב (שלישי) למוות ליד אולם אירועים מקומי. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום, מצאו את הגבר כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו ובחזהו והחלו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר זמן קצר נקבע מותו.

משטרת ישראל הודיעה כי עצרה חשוד בירי זמן קצר לאחר האירוע. מפרטים ראשוניים עולה החשד כי הרקע למעשה הוא פלילי. על פי המסתמן, החשוד בירי הוא חברו של הקורבן, וכי הוא זה שהתקשר למוקד מד"א כדי להזעיק את כוחות ההצלה לאחר המעשה.

שוטרי תחנת חדרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. כוחות משטרה גדולים פועלים במקום לאיסוף ממצאים וגביית עדויות.

חובש בכיר במד"א אלימלך מיכאלוביץ וחובש רפואת חירום במד"א יוסף פרידמן סיפרו: "כשהגענו לזירה הקשה ראינו גבר בן 62 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ומיד הבחנו שהוא סובל מפציעות חודרות בגופו ומדימום משמעותי. ביצענו הערכה רפואית ראשונית והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קטלנית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."