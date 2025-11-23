חשד לפשע שנאה בב"ש: אישה טרנסג'נדרית נדקרה - מצבה קשה

חשד לפשע שנאה בבאר שבע: צעירה בדואית טרנסג'נדרית כבת 25 נדקרה הערב (ראשון) בעיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה כשהיא במצב קשה ולא יציב. לאחרונה היא סיפרה לבעל הדירה שלה שהיא חוששת לחייה וביקשה לעבור דירה. ככל הנראה הותקפה על ידי בן זוג או בן משפחה.

פרמדיקים במד"א דביר בן זאב וליאור בן סימון, סיפרו: "הפצועה הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מפציעות חודרות קשות בגופה, לאחר שהייתה מעורבת באירוע אלימות. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

נזכיר כי לפני חודש צעירה בשנות ה-20 לחייה אותרה ללא רוח חיים בשטח פתוח בפזורה הבדואית סמוך לרהט. על פי החשד מדובר ברצח על רקע כבוד המשפחה. יצוין כי בעבר, נרצחו שני גברים שהיו איתה בקשר. חמישה מבני משפחתה של הקורבן נעצרו לחקירה, אחותה מסרבת לשתף פעולה.

האירוע החל כאשר אחותה של הקורבן, פאטמה, התקשרה למשטרה ודיווחה שרוצים לרצוח אותה ואת אחותה. השתיים יצאו מביתן והיו בדרכן לניחום אבלים בפזורה. בזמן זה, ניידת יצאה למקום.