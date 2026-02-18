בן זוגה של השרה גמליאל לא הגיש תלונה - ולא נכלל בכתב האישום נגד הפורץ לחניון
כתב אישום שהוגש נגד הפורץ לחניון של השרה גמילאל ובעלה כולל סעיפים של נזק לרכוש, נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח • בן זוגה של השרה טרם הגיש תלונה, ולכן גניבת רכבו נותרה מחוץ לכתב האישום
כתב אישום הוגש היום (רביעי) לבית משפט השלום בתל אביב בתום חקירה משטרתית נגד הצעיר מרעננה שפרץ לחניון בית מגוריה של גילה גמליאל ובן זוגה, אך כיוון שלא הוגשה תלונה רשמית בגין גניבת הרכב - סעיף זה אינו נכלל בכתב האישום.
הצעיר, בעל עבר פלילי שהשתחרר לאחרונה ממאסר בגין עבירות רכוש, מואשם כעת בפריצה לרכב, היזק לרכוש, נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח. בנוסף התברר שהנאשם, בעל רקע נפשי, היה תחת השפעת סמים בעת המעצר.
לפי כתב האישום, הנאשם פרץ לרכב שחנה בחניון ברחוב גרציאני בתל אביב, הניע אותו באמצעות מפתח שהושאר בתוך הרכב ונמלט מהמקום. בהמשך אף עקר מצלמת דרך מהרכב וגרם נזק לפגוש האחורי.
הרכב הגנוב אותר כעבור מספר שעות באזור השרון, כשהוא נמצא באמצע הכביש. מקורבים לשרה ציינו בשיחה עם i24NEWS כי החשוד שנמלט עם הרכב נתקע לאחר שהסוללה התרוקנה.