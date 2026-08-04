שוטרי מחוז מרכז עצרו היום (שלישי) עורכת דין - יחד עם ארבעה אנשים נוספים - בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי-ביטחוני. המעצר מגיע בתום חקירה סמויה של חודשים נגד עורכת דין תושבת המרכז, המייצגת נאשם שבחודש ינואר 2026 הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות חמורות, בהן מעשה טרור של ירי, הצתה וייצור נשק בעיר רמלה.

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עורכת הדין וארבעת החשודים הנוספים, בהם בני משפחתו של הנאשם, חשודים כאמור בהדחת קטינים למסירת עדויות שקר במסגרת ההליך הפלילי המתנהל נגדו. לפי החשד, המעורבים פנו לקטינים ולהוריהם בניסיון לגרום להם להעיד כי הנאשם שהה איתם בזמן ביצוע העבירות, במטרה ליצור עבורו אליבי. החוקרים חושדים כי חלק מהקטינים קיבלו הצעות כספיות, ובמקרים אחרים הופעלו עליהם לחצים ואיומים.

במהלך ההליך המשפטי המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז, בעוד הנאשם עצור עד תום ההליכים, פנתה עורכת הדין בחודש מאי לחוקרי ימ"ר מרכז וטענה כי ברשותה ראיות העשויות לזכות את מרשה. עם קבלת החומרים התעורר חשד באשר למקורם, לאופן השגתם ולעיתוי מסירתם, ובהתאם לכך נפתחה חקירה סמויה לבחינת נסיבות העניין.

עורכת הדין, הנמצאת בשנות ה-30 לחייה, נעצרה היום יחד עם 4 חשודים נוספים, בני משפחתו של הנאשם ותושבי רמלה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, בכוונת המשטרה להביא מחר את כלל החשודים לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון בבקשה להאריך את מעצרם.