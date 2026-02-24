חשד לרצח בגליל: צעיר בן 25 נורה למוות בכפר ראמה

גבר בשנות ה-20 לחייו נורה למוות הערב (שלישי) בכפר ראמה במרכז הגליל. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום איתרו אותו ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו.

חובש רפואת חירום במד"א שרבל עאסי סיפר כי "הגענו לאירוע אלימות מזעזע. גבר כבן 25 היה מחוסר הכרה, כשפציעות חודרות וקשות בגופו. ביצענו הערכה רפואית ראשונית, והבחנו שהוא ללא סימני חיים. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו של הפצוע במקום".

מהמשטרה נמסר כי היא פתחה בחקירה: "שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".