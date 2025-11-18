100 שקל לראש: פרטים חדשים מפרשת הברחת שב"חים במג"ב

מעצרם של חמשת החשודים, לוחמי מג"ב בשירות סדיר מפלוגת "אבנט" החרדית הוארך אתמול (שני) בשמונה ימים נוספים. נציגת מח"ש ציינה בדיון כי "מדובר בפרשייה חמורה מאוד ורחבת היקף", שבמסגרתה פעלו הלוחמים לכאורה בתיאום עם מבריחים פלסטינים ואפשרו מעבר של עשרות רבות של שב"חים דרך מחסום בעוטף ירושלים.

לפי החשד, החשודים קיבלו שוחד וטובות הנאה: "סכומי כסף גדולים הועברו לחשודים". החקירה העלתה כי הלוחמים גבו תשלום קבוע עבור כל שב"ח שעבר במחסום.

אחד החשודים הודה כי קיבל כ-25 אלף שקלים במצטבר וכי המחיר עמד על כ-100 שקלים לשב"ח, אולם במח"ש מדגישים שהסכומים שמסר אינם תואמים את המידע שבידיהם, וכי היקפי הכסף וההברחות גדולים משמעותית.

i24NEWS

בנוסף, החשוד הודה כי רכש שני רימוני הלם מגורם בדואי ברשות הפלסטינית, פרט שמחזק את חשד סחר האמל"ח במסגרת הפרשה. במח"ש מנהלים את החקירה יחד עם ימ"ר ירושלים, וההערכה היא כי ברשת הזאת מעורבים גורמים נוספים - צפויים מעצרים נוספים.

על חלק מהחשודים מוטל צו איסור פרסום - אחד מהם הוא לוחם חרדי, שלפי עורך דינו משפחתו החרימה אותו עם גיוסו לצה"ל.