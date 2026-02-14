רצח תשיעי בשבוע: צעיר בן 19 נורה למוות בתוך רכבו בנצרת

צעיר בן 19 נורה למוות היום (שבת) כאשר שהה בתוך רכבו. הצעיר נמצא על ידי צוות מד"א כשהוא מחוסר הכרה עם מספר פצעי ירי. לאחר מכן נקבע מותו. מדובר במקרה הרצח התשיעי השבוע בחברה הערבית.

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 16:28 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על צעיר שנפצע בנצרת. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו של צעיר כבן 19 עם פציעות חודרות".

פרמדיק מד"א שהיה בזירת האירוע, אמג'ד ניקולא, סיפר: "הפצוע היה ברכבו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

במהלך השבוע התקיים דיון חירום של צמרת המשטרה על רקע העלייה בפשיעה בחברה הערבית. הדיון התקיים במהלך אחד הימים המדממים ביותר בחברה הערבית, עם חמישה מקרי רצח תוך פחות מיממה. רק השבוע, כאמור, נרצחו תשעה אנשים, ומתחילת השנה נרצחו 46.

במקביל לקיום הדיון בצמרת המשטרה, נודע כי רק 17 מתוך מקרי הרצח מתחילת השנה הם על רקע סכסוך בין עבריינים. במילים אחרות: רק 17 מעשי רצח מיוחסים לסכסוכים בין ארגוני פשיעה. השאר ככל הנראה נבעו ממריבות "קטנות".