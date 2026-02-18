חשד לרצח כפול בחיפה: שני גברים כבני 20 נורו למוות

חשד לרצח כפול בחיפה: שני גברים כבני 20 נורו הערב (רביעי) למוות במינימרקט. צוות מד"א שהוזעק לזירת האירוע נאלץ לקבוע את מותם במקום, זאת בשל הפציעות הקשות מהן סבלו. שוטרי מרחב 'כרמל' נמצאים בזירה, פתחו בחקירה ופרסו מחסומים באזור.

פרמדיק מד"א אחמד זיידאן, סיפר: "שני הפצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

כזכור, האלימות בחברה הערבית משתוללת - כאשר מדי יום מתקבלים מספר דיווחים על אירועים אלימות שונים, ובחלק מהמקרים, נקבע מותם של הקורבנות. מקרי הרצח הקודמים נרשמו ביום שני, כאשר בתוך מספר שעות - נורו למוות שני צעירים באום אל פאחם, וצעיר נוסף נורה למוות בנצרת. בשבוע שעבר נרצחו עשרה בני אדם במגזר הערבי.