5 דקות מבאר שבע - חמושים פותחים באש: "זה ככה כל יום"

לאור יום: חמושים מהפזורה הבדואית ביצעו ירי מול מושב נבטים בנגב, בתיעוד שהגיע הערב (שבת) לידי i24NEWS, נראים החשודים עומדים לצד רכב ויורים מספר רב של יריות, קרוב מאד ליישוב. תושבת נבטים שצילמה את האירוע נשמעת אומרת "הם יורים, הלם", ומורה לבתה המבוהלת להיכנס הביתה. בסרטון אחר, נראים ילדים מבלים בגן שעשועים, כשברקע נשמעות היריות. המשטרה פתחה בחקירה.

אחד התושבים סיפר ל-i24NEWS בתסכול: "זה ככה כל יום, כל ערב ערב, זה טירוף. אנשים לא ישנים פה בלילה. ילדים מתעוררים מפחדים, זאת מציאות לא נורמלית".

תושב נוסף שיתף כי "בסביבות השעה 14:00 בצהריים, התחלנו לשמוע ירי ראשוני. ממש רואים את הרכב מול הבתים והתקהלות של אנשים מחוץ לגדר המושב. דיווחנו למשטרה ואז שוב יריות. זה מגיע מאזור סמוך למושב, התושבים פחדו, חשבנו שזה ירו לעבר הבתים שלנו, כולם נכנסו לבתים. הילדים משחקים בנדנדות וצריכים לחשוש שכדור יפגע בהם".

בתוך כך, המשטרה חשפה ביום שלישי האחרון את תוצאות מבצע רחב היקף שערכה נגד הפשיעה בחברה הבדואית באזור הדרום. שוטרי תחנת עיירות והמשמר הלאומי בדרום, עצרו בתום המבצע 129 עבריינים, ו-189 חשודים נוספים עוכבו לחקירה.

במהלך המבצע נתפסו גם אמצעי לחימה רבים שנגנבו מצה"ל, בהם 8 רובי M16, מא"גים, 6 מרגמות, 3 ברוסים עם כ-3,000 כדורים ו-12 רימוני רסס. כמו כן, נעצרה חוליית הברחת סמים לעזה, וכן חוליית חיסול פלילי שהייתה בדרכה לבאר שבע.