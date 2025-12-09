ביצע עבירה זהה לפני שנה: חשד - הציג עצמו כצלם ואנס קטינה

פרסום ראשון: גבר בשנות ה-30 לחייו מחיפה נעצר היום (שלישי) בחשד שאנס קטינה, לאחר שהציג עצמו כצלם אופנה והזמין אותה לדירתו לצורך צילומים. שם, על פי החשד, ביצע בה את העבירה.

מידע שהגיע אל i24NEWS מעלה כי החשוד נעצר לפני שנה בחשד דומה, אז נטען כי העצור אנס קטינה בת 15. על אף שהמשטרה סיימה את החקירה, התיק ממתין עד היום להחלטת הפרקליטות. מאז, הסתובב באופן חופשי וכעת נעצר בנסיבות דומות.

משטרה הודיעה כי מעצר החשוד, כמו גם בת זוגו, הוארך עד יום חמישי הקרוב. עוד נכתב בהודעה מטעמה כי "מחומר החקירה הראשוני עולה כי הקטינה הכירה את החשוד באמצעות אפליקציה, וקבעה להיפגש עמו בעיר לצורך ביצוע צילומים. במהלך המפגש הוביל החשוד את הקטינה אל דירה בעיר, שם על פי החשד קיים עימה יחסי מין בניגוד לרצונה".

"במסגרת החקירה, צוות בלשי תחנת חיפה הצליחו לאתר את החשוד ולהגיע לדירתו בקריות שם נתקלו בהתנגדות פיזית מצד בת זוגו של החשוד, אשר על פי החשד תקפה את השוטרים. במהלך החיפוש בדירה נתפסו מאות גרמים של חומר החשוד כסם מסוג "'קריסטל'. החשוד ובת זוגו נעצרו לחקירה בתחנת חיפה ובסיומה נכלאו. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם", נוסף.