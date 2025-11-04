פרסום ראשון: חקירת הפצ"רית הסתיימה אחרי שעות, מסתמן שפעלה בלי לעדכן את היועמ"שית | לי עייש

פרסום ראשון: חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר ירושלמי בפרשת ההדלפות הסתיימה הערב (שלישי) לאחר שנחקרה במשך שעות רבות. מסתמן: היא פעלה בלי לעדכן את היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. בנוסף, המשטרה תבקש הארכת מעצר של התובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש וכן של תומר-ירושלמי.

כזכור,לאחר שתומר-ירושלמי הקפיצה מדינה שלמה על הרגליים ומאות חיפשו אחריה כשביום ראשון יצאה מביתה אחרי שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות, ונעלמה - היא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים.

משם נלקחה הפצ"רית לשעבר לקבלת טיפול רפואי ותחקור במשטרה, ואתמול הוארך מעצרה בבית המשפט בשלושה ימים - עד ליום רביעי. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד של שלה, המכיל ראיות קריטיות למשפט. כעת, כאמור, המשטרה תבקש הארכה נוספת של מעצרה.

נזכיר כי התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולומש, החשוד בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, נעצר אמש, ובית המשפט האריך את מעצרו בשלושה ימים. פרקליטו של סולומש הבהיר כי הוא מוכן לעבור עימות ופוליגרף: "יש תכתובות אותנטיות שמעידות שהדבר הזה הובא לידיעתי בדיעבד הן על בדיקת הפוליגרף שהודלפה והן על הסרטונים שהודלפו", אמר.