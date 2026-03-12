"היה הבוקר במשמרת": בבית המרקחת בו עבד המחבל מרמת גן מגיבים לאירוע
הפיגוע בלב רמת גן: ראש דסק הפלילים לי עייש, הגיעה למקום עבודתו של החשוד באירוע • העובדים סיפרו: "הוא עבד בבית מרקחת, הוא היה פה בבוקר" • ראש המועצה הדתית ברמת גן, גדליהו בן שמעון, נפצע באורח קשה
יניר ברטסגן מנהלת הדיגיטל
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הגיעה היום (חמישי) לחנות סופר פארם, שם עבד החשוד באירוע הדקירה הצהריים ברמת גן. העובדים סיפרו: "הוא עבד בבית מרקחת, לא הכרתי אותו אישית. הוא היה פה בבוקר".
כזכור, בזמן האזעקות המחבל, תושב ג'ת בן 20, דקר את ראש המועצה הדתית ברמת גן, גדליהו בן שמעון, שנפצע באורח קשה. החשוד נעצר לאחר מרדף באיזור קרוב.
ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן הגיע לזירת האירוע ברחוב בביאליק ומר כי מצבו של הפצוע התייצב ושהוא יצא מכלל סכנה. עוד הוסיף: "מדובר באירוע קשה ומטלטל. הכוחות פשטו במהירות ובמקצועיות על מרכז העיר ולכדו את החשוד".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות