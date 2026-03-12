ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הגיעה היום (חמישי) לחנות סופר פארם, שם עבד החשוד באירוע הדקירה הצהריים ברמת גן. העובדים סיפרו: "הוא עבד בבית מרקחת, לא הכרתי אותו אישית. הוא היה פה בבוקר".

i24NEWS

כזכור, בזמן האזעקות המחבל, תושב ג'ת בן 20, דקר את ראש המועצה הדתית ברמת גן, גדליהו בן שמעון, שנפצע באורח קשה. החשוד נעצר לאחר מרדף באיזור קרוב.

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן הגיע לזירת האירוע ברחוב בביאליק ומר כי מצבו של הפצוע התייצב ושהוא יצא מכלל סכנה. עוד הוסיף: "מדובר באירוע קשה ומטלטל. הכוחות פשטו במהירות ובמקצועיות על מרכז העיר ולכדו את החשוד".