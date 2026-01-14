נביל בן ה-15 נורה "בטעות": תיעוד הטרגדיה בצפון

נחשפו הפרטים מחקירת רצח הנער נביל אשרף ספיה, בן ה-15 בכפר יאסיף לפני כחודשיים • הנער שנרצח - כלל לא היה היעד לירי • החשוד הגיע על אופנוע עם אדם נוסף וביצע ירי לעבר הרכב, בתוכו ישב נביל

אוריה קשת
אוריה קשת ■ כתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
חוקרי היחידה המרכזית של מחוז חוף הצליחו לפענח רצח נוסף של קורבן תמים - הנער נביל ספיה בין ה-15 בכפר יאסיף.

הפרטים מחקירת רצח הנער נביל אשרף ספיה, בן ה-15 בכפר יאסיף לפני כחודשיים - נחשפים. חוקרי היחידה המרכזית פתחו בחקירה אינטנסיבית במסגרתה הצליחו לפענח את הפרשה ממנה עולה, כי החשוד בביצוע הירי הגיע על אופנוע עם אדם נוסף וביצע ירי לעבר הרכב, בתוכו הנער בן ה-15, קורבן נוסף לסכסוכי הדמים בחברה הערבית. כתוצאה מהירי נביל אשרף ספיה נפגע ונרצח, כאשר היעד לחיסול כך על פי החשד, היה בן משפחתו של הקורבן שהיה עמו.

Video poster
פשיטת ענק: כתבנו עם הכוחות במבצע אכיפה בבירת הסמים בצפון

עוד עולה מהחקירה כי הנער פגש במקרה את בן משפחתו ועלה אליו לרכב, אז כאמור הגיח החשוד וירה לעברם. עם התקדמות החקירה הצליחו שוטרי הימ"ר לחשוף את זהות החשוד בביצוע הרצח, תושב אבו סנאן בן 23, הם הגיעו אליו - פשטו על דירתו ועצרו אותו לחקירה בסיומה נכלא ומעצרו הוארך בבית המשפט. יצוין כי בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בליווי בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות