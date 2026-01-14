נביל בן ה-15 נורה "בטעות": תיעוד הטרגדיה בצפון

הפרטים מחקירת רצח הנער נביל אשרף ספיה, בן ה-15 בכפר יאסיף לפני כחודשיים - נחשפים. חוקרי היחידה המרכזית פתחו בחקירה אינטנסיבית במסגרתה הצליחו לפענח את הפרשה ממנה עולה, כי החשוד בביצוע הירי הגיע על אופנוע עם אדם נוסף וביצע ירי לעבר הרכב, בתוכו הנער בן ה-15, קורבן נוסף לסכסוכי הדמים בחברה הערבית. כתוצאה מהירי נביל אשרף ספיה נפגע ונרצח, כאשר היעד לחיסול כך על פי החשד, היה בן משפחתו של הקורבן שהיה עמו.

עוד עולה מהחקירה כי הנער פגש במקרה את בן משפחתו ועלה אליו לרכב, אז כאמור הגיח החשוד וירה לעברם. עם התקדמות החקירה הצליחו שוטרי הימ"ר לחשוף את זהות החשוד בביצוע הרצח, תושב אבו סנאן בן 23, הם הגיעו אליו - פשטו על דירתו ועצרו אותו לחקירה בסיומה נכלא ומעצרו הוארך בבית המשפט. יצוין כי בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בליווי בקשה למעצרו עד תום ההליכים.