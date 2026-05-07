המחוזי הפך את ההחלטה: החשוד באונס שי לי עטרי ונעמה שחר שוחרר למעצר בית

בית המשפט המחוזי הפך היום (חמישי) את ההחלטה של בית משפט השלום - והורה על שחרורו למעצר בית של החשוד באונס שי לי עטרי ובמעשה מגונה בנעמה שחר.

עטרי התייחסה להחלטה וציינה: "הבוקר עוד האריכו את המעצר של מי שאנס אותי, ותוך כמה שעות, אחרי שהגיש ערר לבית המשפט המחוזי, הוחלט להפוך את ההחלטה ולשחרר אותו למעצר בית. יש משהו בלתי נתפס בלראות כמה מהר אדם שמואשם בדברים כל כך קשים מקבל שוב אוויר, מרחב וחופש, בזמן שנפגעות נשארות להתמודד יום יום עם החרדה, הסיוטים והנזק שהוא השאיר אצלן בגוף ובנפש".

"בסוף, הוא חוזר לישון במיטה שלו. אנחנו נשארות עם הדופק שלא נרגע, עם הפחד להסתובב בעולם, ועם מערכת שגוררת רגליים דווקא בכל מה שנוגע לזכותנו הבסיסית לביטחון וליכולת שלנו להפסיק לחיות בהשתקה. קשה לא לראות את הפער בין המהירות שבה נענים למבוקשו, לבין השנים שבהן נפגעות נדרשות לעבור עינוי דין בתוך ההליך", הוסיפה.

כזכור, בית המשפט דן אתמול בדרישה לפרסום שמו, והצדדים הסכימו על העברתו לבדיקה פסיכיאטרית, במטרה לבחון האם יש חשש ממשי לאובדנות מצידו. לצד זאת, במהלך הדיון הוזכר כי שמו של החשוד פורסם באינטרנט על ידי הציבור.

כאמור, הוא נחת בארץ בתחילת השבוע ונלקח לחקירה במשטרה בגין החשדות, כאשר צו איסור הפרסום על שמו ופרטיו נותר על כנו.

לפני כשבועיים, שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין החליט להשאיר את איסור פרסום שמו של החשוד על כנו. שטיין קיבל באופן חלקי את ערעורו של החשוד, וביטל את קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה נדרשת חוות דעת של פסיכיאטר המאשרת כי הוא עלול להתאבד בעקבות פרסום שמו.