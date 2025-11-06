בדרך מאתר בנייה: אח בכיר מסורוקה נתפס מסיע שב"חים

במהלך פעילות היום (חמישי) של תחנת ערעור בערערה שבנגב, למיגור עבירות הקשורות לשהייה בלתי חוקית בישראל, הבחינו שוטרים ברכב שיצא בנסיעה מאתר בנייה. בדיקה העלתה כי שלושה נוסעים הם שוהים בלי חוקיים מחברון, והנהג - אח בכיר בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

כאמור, בפעילות של מחוז הדרום ושל שוטרי התנועה, מרכז השיטור הקהילתי והשיטור העירוני אותר הרכב בזמן שיצא מאתר בנייה. מאחור, שהו השלושה עם כלי עבודה. הנוסעים והנהג, נעצרו והובאו לחקירה. לרופא מיוחס עבירת הסעת שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירו, ורכבו יחולט.

מוקדם יותר היום דיווחנו כי נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט שמואל הרבסט, החליט באופן חריג לבטל את הרשעתו של תושב מזרח ירושלים - שהואשם על פי הודאתו בהסעת שוהה בלתי חוקית משטחי יהודה ושומרון לירושלים. הוא טען כי במידה ויורשע, עלולה להיפגע בקשתו לאיחוד משפחות, שתאפשר לאשתו הפלסטינית, אותו הבריח, לקבל מעמד קבע בישראל.