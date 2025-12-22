"אני אשרוף את בית הספר": כתב אישום נגד אב שאיים על מורה

כתב אישום בגין איומים הוגש היום (שני) נגד תושב אזור ירושלים בן 38, שאיים על מחנכת כיתה של בנו בבית הספר היסודי בחודש פברואר השנה. איומיו הגיעו לאחר שהצפת מים בבית הספר שיתקה את פעילותו והנהלת בית הספר פנתה להורי התלמידים שיקחו את ילדיהם מבית הספר.

הנאשם, שדרישת בית הספר לא היתה מקובלת עליו ולא היה מוכן לאסוף את בנו, שלח למורה מספר הודעות הכוללות קללות, שפה פוגענית ואיום מפורש בפגיעה. הוא כתב בין היתר: "אני אשרוף את הבית הספר הזה, מצידי אני אכין מלא בקבוקי תבערה ואזרוק אותם לכל הכיוונים. אני עכשיו הולך להביא מלא נייר טואלט ומצית ואדליק את כל הבית ספר וכוסאמא של כל הילדים והמורים".

לאחר מכן כתב: "זה הסוף שלכם זהו, זה הסוף שלכם ולא מעניין אותי, אני מוכן להסתבך, אני מעוניין להיכנס לכלא, אם הילד שלי לא לומד היום אף אחד לא ילמד היום ואני אצית את כולו. לא מעניין אותי אם אני אגיע עכשיו לבית ספר, זה כבר לא יהיה הצפה, יהיה שריפה בבית ספר כי אני אשרוף אותו מכל הכיוונים".