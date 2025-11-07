לילה אלים: שניים נרצחו בצפון, שני צעירים נפצעו קשה מדקירות בתל אביב

לילה של אלימות: שני גברים נורו למוות הלילה (שישי) באירועים שונים בצפון הארץ, ושני צעירים בני 25 נפצעו קשה מדקירות בתל אביב.

תחילה, בשעה חצות וחצי התקבל דיווח במד"א אודות צעיר בן 22 שנפצע אנוש לאחר שנורה בכביש 66 בסמוך לצומת התשבי. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים רמב"ם אולם שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה והחלה בסריקות לאיתור החשודים.

מאוחר יותר, בשעה 6 בבוקר, התקבל דיווח במד"א אודות אירוע ירי בסמוך לאום אל פאחם. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה איתרו גבר בן 32 כשהוא ללא סימני חיים עם פציעות חודרות ונאלצו לקבוע את מותו במקום. במשטרה החלו באיסוף ראיות וממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי לצד מחסומים וסריקות באזור.

דוברות מד"א

ולבסוף בשעה 6:30 שני צעירים בני 25 נפצעו קשה מדקירות ברחוב אבן גבירול בתל אביב. פרמדיקית מד"א שקד כהן, חובשי מד"א אלי מאירי וישראל מאיר יהודאי, סיפרו: "הפצועים היו מעורפלי הכרה וסבלו מפציעות חודרות קשות בגופם, לאחר שהיהו מעורבים באירוע אלימות. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".