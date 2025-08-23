שחקן כדורגל בליגה הלאומית נעצר בחשד שאנס את בת זוגו

שוטרים שהגיעו למקום ברחוב האצ"ל איתרו את הקורבן עם סימני אלימות על גופה • הם הצליחו לאתר את החשוד שנמלט ועצרו אותו לחקירה בתחנה • בהמשך יובא לדיון בהארכת מעצרו

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■