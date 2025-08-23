שחקן כדורגל בליגה הלאומית נעצר בחשד שאנס את בת זוגו
שוטרים שהגיעו למקום ברחוב האצ"ל איתרו את הקורבן עם סימני אלימות על גופה • הם הצליחו לאתר את החשוד שנמלט ועצרו אותו לחקירה בתחנה • בהמשך יובא לדיון בהארכת מעצרו
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
שחקן כדורגל בליגה הלאומית נעצר הערב (שבת) בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו בתל אביב. שוטרים שהגיעו למקום ברחוב האצ"ל הצליחו לאתר את החשוד, בן 33, ועצרו אותו לחקירה בתחנה.
הקורבן סיפרה למכר או מכרה שנאנסה והותקפה והם אלו שדיווחו על כך למשטרה בשעות הבוקר. כשהשוטרים הגיעו למקום היא הייתה בדירה ועליה סימני אלימות. היא נלקחה לטיפול בבית חולים.
החשוד נמלט מהמקום, ושוטרי תחנת תל אביב דרום וחוקרי זירה הגיעו למקום ופתחו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות לצד סריקות לאיתורו - עד שנעצר. הערב, הובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר.
