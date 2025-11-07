פרסום ראשון: אותר הטלפון הנייד של הפצ"רית בחוף הצוק

בתום ימים של חיפושים: אותר הטלפון הנייד של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי בחוף הצוק על ידי אזרחים שהיו במקום וקראו למשטרה. הטלפון היה כבוי וכעת נדלק והוא נעול. עם זאת, גורמים במשטרה טוענים: "מעלים תהיות איך המכשיר של הפצ"רית אותר במים, ופועל כאילו לא קרה לו כלום".

האזרחית שמצאה את המכשיר אמרה ל-i24NEWS: "אני מאוד מתרגשת. מרגישה שזה משהו רציני, משמעותי אבל לא התכוונתי זה היה במקרה כזה. כל המדינה מדברת על זה ובסוף הנה אני מצאתי אותו. אני שחיינית מים פתוחים אני שוחה במים בבוקר ובשחייה שלי היום כששחיתי דרומה חזרה אז מול מול המסעדה של צוק צפון פתאום ראיתי אותו על הקרקעית, מונח טלפון על הקרקעית".

"הרמתי אותו. כשהגעתי לחוף לחצתי על הכפתור הימני ובום קפצה לי תמונת מסך של מי שאני מזהה מהתקשורת כפצ"רית. בתוך שניות הגיעו אנשים הגיע מישהו ממשרד הביטחון וממשטרת גלילות. הגיע מישהו והציע 100 אלף ש״ח ואמרתי לו לא", הוסיפה.

מוקדם יותר שוחררה הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר למעצר בית ל-10 ימים. נאסר ליצור קשר עם הגורמים המעורבים בפרשה עד ליום ה-31 בדצמבר 2025. בנוסף, ניתנה התחייבות עצמית על סך עשרת אלפים שקלים, וערבות צד ג’ בסכום זהה. הערב הוא אחיה של הפצ"רית לשעבר, אסף תומר.

נציג המשטרה ציין במהלך הדיון השבוע: "אפשר להגיד שהחשד נגדה התחזק באופן משמעותי. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה".

אתמול פרסמנו לראשונה כי יועמ"שית משרד המשפטים קבעה כי בהרב-מיארה נמצאת בניגוד עניינים בפרשת הדלת הסרטון. בנוסף היא קבעה כי על היועמ"שית ועל המשנה לפרקליט המדינה, להימנע מלקחת חלק בחקירה. עם זאת, היא הדגישה כי אין בכוונתה להטיל דופי במעורבות בהרב מיארה בהליך החקירה, אלא כדי להבטיח את עצמאותה.

בתגובה, השיבה בהרב-מיארה כי על נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, ישנו איסור לעסוק בצורה ישירה או עקיפה בכל עיסוק אחר. "ייחודו של תפקיד זה הוסדר על ידי המחוקק באופן מפורש, תוך קביעת ייחוד עיסוק שנועד להבטיח את עצמאותו ומקצועיותו", נכתב.