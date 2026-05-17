פרסום ראשון: תפנית אפשרית בחקירת פרשת השלכת הכלב נוקי למדורה בל"ג בעומר - בית המשפט האריך היום (ראשון) ביומיים נוספים את מעצרם של שני החשודים המרכזיים בפרשה, אך במקביל עולה סימן שאלה חדש סביב זהות האדם שתועד עם הכלב רגעים לפני האירוע.

לידי i24NEWS הגיע דו"ח ניתוח של סרטון מצלמת האבטחה מהזירה, שלפיו האדם שנראה מחזיק את הכלב ומתקרב למדורה שניות לפני השלכתו, אינו אחד משני החשודים שנעצרו בתיק. לפי הנטען, מדובר בגבר שאימץ יחד עם אשתו את הכלב בתקופה האחרונה.

בתמונה מתוך ניתוח הסרטון, שהוצגה גם בבית המשפט, ניתן לראות השוואה בין האדם שתועד מחזיק בכלב לבין אחד החשודים שנעצרו, כאשר לפי חוות הדעת קיימים הבדלים חיצוניים משמעותיים ביניהם.

למרות ההתפתחות, במשטרה ממשיכים לבחון את כלל כיווני החקירה. גורם במשטרה אמר ל-i24NEWS: "כל כיווני החקירה נבדקים. טרם קיבלנו את ממצאי הדו"ח המדובר".

ממשרדה של עו"ד ספיר פרדו, סנגוריתו של החשוד סאמי ברסום, נמסר: "חפותו של מרשי זועקת לשמיים. דו"ח מומחה פורנזי שהוצג לבית המשפט מעלה כי האדם שנראה מחזיק בכלב ומתקרב לאש אינו מרשי. יתרה מכך, מרשי כלל לא נכח במקום, וכשהוזעק לזירה פעל ודיווח לקב"ט המלון על האירוע".

עוד נמסר מטעם ההגנה כי בני משפחתו של החשוד הפכו בימים האחרונים למטרה לאיומים ולהסתה ברשתות החברתיות, בזמן שלטענתם החקירה טרם מיצתה את כלל האפשרויות.

ממשטרת ישראל נמסר: "עם קבלת הדיווח אודות האירוע, נפתחה חקירה במסגרתה בוצעו מגוון פעולות, לרבות גביית עדויות, איסוף ראיות וממצאים ובוצע מעצר של החשודים המעורבים באירוע אשר הוארך על ידי בית המשפט. חקירת האירוע נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם המעורבים במעשה".