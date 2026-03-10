41 שנים לרצח האכזרי של מלה מלבסקי - שבוצע בשביל כסף לשופינג

מלה מלבסקי, ניצולת שואה, למדה הומאופתיה ולמרות שהתגוררה בניו יורק - רצתה להקים מרפאה בישראל. היא חסכה כסף במשך שנים רבות למען המטרה הזו. בפעם האחרונה שהגיעה לישראל, התארחה אצל אחיה. בערב סיפרה שהיא יוצאת לפגישה עם חוה יערי.

חוה יערי היתה פקידה בבנק לאומי בתל אביב. היא הייתה נשואה לעיתונאי אהוד יערי, והשניים גידלו את שני ילדיהם בשכונת רמת אביב ג' בעיר. אלא שבשנים האחרונות החלו להצטבר אצלה חובות, בעיקר כתוצאה מהשקעות כושלות ועסקאות נדל"ן שלא צלחו. הלחץ הכלכלי היה גדול. מלבסקי הייתה לקוחה בבנק ויערי טיפלה בחשבון מטבע החוץ שלה. לאחר שיערי עברה לעבוד בבנק הפועלים היא הצליחה לשכנע את מלבסקי להעביר את חשבונה לבנק זה. בפברואר 1985 הגיעה מלבסקי לארץ וגילתה שכספה נמשך מחשבון הבנק ללא ידיעתה, והחלה לנסות ולברר כיצד נעלם.

בליל ה-10 במרץ נמצאה גופתה של מלבסקי בחוף תל ברוך, במצב שהקשה על זיהויה - פניה היו מרוטשות. נראה היה כאילו נגררה על האדמה. בהתחלה הניחו במשטרה שזו הייתה תאונת פגע וברח, במהלכה הנהג הפוגע לכאורה נבהל וגרר את הגופה. התיק היה צפוי להיגנז מחוסר ראיות. אלא שכעבור כמה חודשים נודע לאחותה של מלבסקי שלאחותה המנוחה היה חשבון בנק שהועבר לסניף בירושלים. משביקשה לקבל פרטים על אודות החשבון - מצאה כי כל הכסף שהיה בו נמשך באמצעות ייפוי כוח שזויף.

האחות דיווחה למשטרה ונפתח כיוון חקירה חדש. התגלה שחשבון הבנק של מלבסקי בירושלים התרוקן מהכספים שהיו בו, בסך של יותר מ-50 אלף דולר. נמצא גם שחוה יערי, שעבדה בבנק כיועצת לניירות ערך זרים, היא שטיפלה בחשבון. במעבר על המסמכים שזויפו, בחלקם אף נחתם (בטעות כמובן): “חוה מלבסקי”. המשטרה התקינה אמצעי האזנה לטלפון של יערי ושלחה שוטרת סמויה למקום עבודתה שתאמר לה שזיהתה אותה כי ראתה אותה עם מלבסקי המנוחה.

יערי שנלחצה, התקשרה לידידתה אביבה גרנות והציעה לפגוע באישה שכביכול זיהתה אותה. השיחה סיפקה למשטרה ראיות למעורבות השתיים ברצח. אביבה (ויוי) גרנות נולדה ברומניה ועלתה לישראל בגיל 20. היא נישאה לרוקח ויחד איתו עקרה מתל אביב לירושלים - שם הכירה את חוה יערי. בהמשך חזרה גרנות עם בעלה ובתה בת ה-8 לתל אביב. שם עבדה בבית מרקחת מקומי ובשעות הפנאי נהנתה לעשות מפות אסטרולוגיות ללקוחותיה. גרנות ויערי נעצרו והכחישו תחילה את מעורבותן ברצח.

בהמשך נשברה גרנות, הודתה ושיחזרה. לפי עדותה, יערי פיתתה את מלבסקי לבוא איתן כדי להראות לה היכן נמצא הכסף שנעלם לה. שלושתן נסעו בסובארו הישנה של אהוד יערי (שלא ידע דבר על הנעשה) לכיוון חולות תל ברוך. ליד מלון "מנדרין" הסובארו עלתה על דרך כורכר. אחת מהרוצחות שלפה מערוך, הכתה בחוזקה במלבסקי והרגה אותה. וכאילו לא היה די בכך, השתיים גררו את התיירת מחוץ למכונית, השליכו אותה לפני הגלגלים ונסעו עליה כמה פעמים קדימה ואחורה. מהאזנה לשיחות של יערי נקלטה גם שיחה עם מי שהיה בעלה, העיתונאי אהוד יערי.

ממהלך השיחה הובן כי אהוד הרגיש שמשהו לא תקין עם הרכב שלו. כאשר המשטרה פירקה את המושבים של הסובארו הלבנה, התגלו מתחתם כתמי דם גדולים. מבדיקה התבהר - זה היה דמה של מלבסקי. בהמשך הסתבר: יערי וגרנות פעלו יחד כדי לגנוב את כספה של מלבסקי ובהמשך בזבזו אותו על קניות. התקשורת עסקה אז בשאלה מי מהשתיים היא הרוצחת: הציבור נטה לחשוב שגרנות היא הרוצחת, כי נראתה פחות טוב מיערי, שהוצגה כאשת חברה ונראתה כאישה עדינה ומתורבתת.

על השתיים הוטל מאסר עולם לאחר שבית המשפט קבע: יערי וגרנות רצחו וירשו. למרות זאת השתיים יצאו לחופשי 14 שנים לאחר מכן. גרנות הלכה לעולמה ב-2015 לאחר שחיה בעוני וסבלה ממחלה קשה. ואילו יערי חיה בשגרה ללא שהביע חרטה ואשמה למעט זו שהכירה את גרנות.