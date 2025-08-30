חשוד בשיח מיני עם תלמידה: זו גרסת המורה מאור יהודה

מומלצים -

המורה מאור יהודה שנחשד בפרשה מינית עם תלמידה - מדבר לראשונה, בכתבה של עידו שברצטבוך, ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת". המורה סיפר את גרסתו לחשדות שניהל התכתבויות בעלות אופי מיני עם תלמידה ברשת האינסטגרם - שביצע על פי החשד מפרופיל פיקטיבי, ומתעקש: "כל מה שסיפרו עלי שקרי לחלוטין". צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד