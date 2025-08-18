אין בושה: צעיר מפ"ת עקץ קשישים ביותר מחצי מיליון

מומלצים -

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד ישראל צ'קלר, בן 26 מפתח תקווה, בגין הונאת קשישים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

על פי כתב האישום, פעל צ'קלר במשך תשעה חודשים בתכנית מרמה שיטתית: הוא יצר קשר טלפוני עם קשישים, התחזה לנציג חברת אשראי או בנק, והזהיר אותם כביכול מפני עסקאות חשודות בכרטיס האשראי שלהם. לאחר מכן, הגיע לבתיהם - לעיתים תוך התחזות לשוטר - וקיבל מהם במרמה את הכרטיסים ואת הקוד הסודי.

בכרטיסי האשראי שנמסרו לו, ביצע הנאשם משיכות מזומן, רכישות של מוצרי חשמל, בגדי ספורט ונעליים, ובזבוזים שונים בקניונים. בסך הכול, על פי כתב האישום, קיבל או ניסה לקבל רכוש וכספים בשווי של יותר מחצי מיליון שקלים.

כתב האישום מייחס לו תשעה אישומים בעבירות רבות, בהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כעובד ציבור, ניסיון לקבלת דבר במרמה ושימוש באמצעי תשלום בנסיבות מחמירות.

הפרקליטות מבקשת לעצור את הנאשם עד תום ההליכים. בבקשה נכתב כי "הנאשם לא היסס לפגוע באוכלוסייה פגיעה וחלשה, תוך ניצול ציני ומכוער של גילם ומצבם".