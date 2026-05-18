"מלך הדחייה" של הפזורה מסתבך - ומואשם בהונאת ענק

הפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום נגד מועין אלאעסם, זמר בן 34 מתל שבע המוכר בחברה הערבית כ"מלך הדחייה" (סגנון ריקוד ושירה בדואי מסורתי), בגין העלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים וקבלה במרמה של מאות אלפי שקלים מהמוסד לביטוח לאומי.

מכתב האישום עולה כי אלאעסם התפרנס מהופעות בשמחות, והן היוו את מקור הכנסתו העיקרי. על פי הנטען, בין השנים 2021-2013 הפיק הכנסות מהופעותיו בהיקף של לפחות 3,255,200 שקלים, מתוכם 553,384 שקלים מע"מ, ולמרות זאת במטרה להתחמק מתשלום מסים הוא לא ניהל פנקסי חשבונות, לא הגיש דוחות שנתיים ותקופתיים ולא דיווח כלל על הכנסותיו, תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה.

בפרקליטות ציינו כי במסגרת עיסוקו כזמר הופיע אלאעסם בתדירות של פעמיים בשבוע בחודשי הקיץ ופעם בשבועיים בחודשי החורף, כאשר עבור כל הופעה גבה כ-10,000 שקלים.

בנוסף, על פי האישום, בשנת 2011 הגיש אלאעסם תביעת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי, במסגרתה הצהיר כי אינו עובד וכי מעולם לא עבד. על בסיס הצהרותיו נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60%, והוא קיבל קצבת נכות בין השנים 2021-2010. בשנת 2014 הגיש טופס השלמת מידע לביטוח הלאומי והצהיר פעם נוספת כי אינו עובד, למרות שבפועל כבר החל להפיק הכנסות מעיסוקו כזמר. בכך, על פי הנטען, הציג הנאשם מצג שווא שלפיו אינו עובד ואינו משתכר, בעוד הכנסותיו שללו את זכאותו לקצבה. בעקבות מצג השווא שילם לו המוסד לביטוח לאומי בין השנים 2021-2013 קצבאות בהיקף של כ-335 אלף שקלים.