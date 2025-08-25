כתב אישום לגבר שתקף, התעלל והטיח כלבו בקרקע | תיעוד קשה

מומלצים -

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד תושב בן יהודה בן 50 החשוד שתקף, התעלל והטיח את הכלב שבבעלותו בקרקע - תוך אלימות קשה. ערנות של שוטר ימ"ר ממחוז תל אביב ששהה באותה עת בחופשה מנעה פגיעה נוספת בבעל החיים חסר הישע ואת המשך ביצוע העבירה. תיעוד קשה לצפייה.

מקרה ההתעללות הקשה אירע לפני שבועיים בשעות הערב. כאמור, שוטר של היחידה המרכזית במחוז תל אביב, שלא נכח במשמרת, עיכב חשוד בבניין מגורים ברחוב הצפריר באור יהודה. זאת, לאחר שהבחין כי הוא תקף את הכלב שבבעלותו. השוטר שהמתין לצוות השוטרים, לקח את הכלב מסוג פודל טוי וטיפל בו עד הגעת הוטרינר.

שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני באור יהודה הגיעו למקום ועצרו את החשוד, בן 50, תושב אור יהודה. מהחקירה, שנוהלה בתחנת מסובים תוך איסוף ממצאים וראיות, עלה שהחשוד הלך באותו ערב עם הכלב בחניון הבניין. החשוד הכה את הכלב בחוזקה והוא התגלגל על הקרקע כתוצאה מעוצמת האלימות. בהמשך, החשוד תפס את הכלב בעורפו והכה אותו עם ידו בחוזקה בפניו של הכלב חסר האונים.

החשוד לא הסתפק בכך והשליך את הכלב במסדרון הבניין. בהמשך, החשוד נכנס למעלית, שוב הרים את הכלב והטיח אותו בחוזקה בקירות המעלית. השוטר שחלף במקום ושמע את ההטחה במעלית מיד הגיב בנחישות ועיכב את החשוד עד הגעת שוטרים.

כתוצאה מההתעללות הקשה נגרמו לכלב כאבים קשים, סטרס ופחד וכן חשש גבוה לשטפי דם מתחת לפרוותו. הכלב הועבר להמשך טיפול ובדיקה של השירותים הוטרינריים.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של להב 433 הגישה כתב אישום בגין שלוש עבירות של איסור התעללות בבעלי חיים.