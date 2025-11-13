"הוא איש חוק": התייחסות ראשונה של אשת הניצב שנחקר
ברקע הטלטלה במשטרה וחקירת השוטר בחשד להתערבות בחקירות, אשתו שוחחה עם i24NEWS והתעקשה שהוא חף מפשע • "מאמינה בו, אפילו במשטרה הופתעו" • בתוך כך, ח"כ טלי גוטליב חשפה את זהותו בניגוד לחוק • צפו
1 דקות קריאה
אשת הניצב שנחקר במשטרה מסרה הערב (חמישי) התייחסות ראשונה, בשיחה עם i24NEWS, והתעקשה שהוא חף מפשע. "הוא איש חוק, אפילו במשטרה הופתעו", אמרה. החשד שעומד נגד השוטר הוא שניסה להשפיע על חקירה פלילית לטובת אדם שאיתו היה בקשר. בתוך כך, ח"כ טלי גוטליב חשפה מוקדם יותר היום את זהותו בניגוד לחוק. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
