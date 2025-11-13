"הוא איש חוק": התייחסות ראשונה של אשת הניצב שנחקר

אשת הניצב שנחקר במשטרה מסרה הערב (חמישי) התייחסות ראשונה, בשיחה עם i24NEWS, והתעקשה שהוא חף מפשע. "הוא איש חוק, אפילו במשטרה הופתעו", אמרה. החשד שעומד נגד השוטר הוא שניסה להשפיע על חקירה פלילית לטובת אדם שאיתו היה בקשר. בתוך כך, ח"כ טלי גוטליב חשפה מוקדם יותר היום את זהותו בניגוד לחוק. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד