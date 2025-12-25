"נסערת מאוד": המתלוננת נגד אייל גולן על הפרסום ב-i24NEWS

הפרסום ב-i24NEWS, לפיו התיק החדש נגד הזמר אייל גולן צפוי להיסגר, עורר תגובות רבות - בהן תחושות קשות של המתלוננת. כתבתנו לענייני רווחה גילה צוקרון גולן, שוחחה היום (חמישי) עם המתלוננת לאחר החשיפה.

לדבריה, היא הייתה מאוד נסערת, אפילו יותר מיום פרסום האירוע בתקשורת. לצד זאת, נטען כי המתלוננת גילתה את הדברים מהתקשורת וכי איש לא עדכון אותה. בנוסף, לטענתה, היא מחזיקה במידע שיכול להגיע לכדי לאישום.

עורכת הדין מורן גז, שמייצגת את המתלוננת נגד אייל גולן, אמרה בראיון ל-i24NEWS: "המתלוננת יצאה דוברת אמת בבדיקת פוליגרף שערכה בנוגע לאירוע. אני לא מבינה מאיפה זה בא. היא התלוננה על עוד שני מקרים על עבירות חמורות יותר, אני מקווה שיוגש כתב אישום בסופו של דבר".

היא נשאלה האם מתוכננת תביעה אזרחית נגד הזמר - ואמרה: "זה לא בא בחשבון, היא לא מחפשת כסף. היה לה חשוב להגיש תלונה ולהוציא את האמת על כל מי שפגע בה". ולסיום שיתפה על המתלוננת: "שלומה טוב, היא מאוד חזקה והיא הגיעה להליך הזה מאוד וכנה"

כזכור, אתמול פורסם כי קצת יותר משבוע לאחר שהתיק הפך גלוי, התיק נגד גולן צפוי להיסגר, אלא אם יחול שינוי של הרגע האחרון.

לפי גורם המעורה בפרטים, לאחר בחינה שנערכה בשבועות האחרונים ביחידת ההונאה של מחוז מרכז, לא נמצאו ראיות המצביעות על רף פלילי. בנוסף, באשר למקרה שבו העידה המתלוננת בהקשר של גולן, ההערכה היא שחלה התיישנות.

עד כה נחקרו בפרשה שני מעורבים באזהרה. גולן עצמו לא נחקר, ולפי גורם במשטרה גם אין כוונה לזמנו. לדברי אותו גורם, אם בכל זאת יוחלט על זימון, הדבר ייעשה בעיקר מטעמים פורמליים "כדי לסמן וי". עם זאת, במשטרה נערכים לאפשרות שבימים הקרובים גולן או מי מטעמו יגישו תלונה בגין ניסיון סחיטה. מאז פרוץ הפרשה טוען הזמר כי הוא נתון למסע סחיטה שנמשך חודשים - וטענה זו נבחנת.