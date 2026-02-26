מאסר על תנאי: העונש שנגזר על המטרידן הסדרתי גל טננבאום

המטרידן הסדרתי גל טננבאום קיבל היום (חמישי) גזר דין של שמונה חודשי מאסר בפועל שהומרו לעבודות שירות ועוד חצי שנה על תנאי למשך שלוש שנים.

טננבאום הוא מטרידן סדרתי שרודף נשים ומציף את הרשת בתוכן פוגעני שזוכה לחשיפה נרחבת. בתחקיר של i24NEWS ששידרנו לאחרונה ב"מהדורה המרכזית", שלא קשור להרשעתו היום, עלה כי על אף שכבר הורשע ונענש בעבר, הוא ממשיך במעשיו - ומטריד באובססיביות בטלפון וברשתות נשים שמסרבות לחיזוריו.

לפני כחצי שנה, הוא העלה לרשת סרטון שהפך ויראלי במהירות. "אני מתוודה על כל מעשי האונס שביצעתי בחיי", הוא הצהיר למצלמה, ופירט מעשים מזעזעים שביצע כביכול. הסרטון עורר זעזוע עמוק והוביל למעצרו, אך טננבאום שוחרר תוך זמן קצר בטענה שמדובר ב"הלצה". "ההטרלה שלי הייתה מכוונת", הוא אומר כעת בגאווה, "לכל הכתבים - אני בבית, חופשי ומאושר".

טננבאום אינו דמות אנונימית. בעבר נחשף בתוכנית "חשיפה" עם חיים אתגר, שם גם המגישה מעיין אדם נתקלה בהתנהגותו התוקפנית. "זו קללת מוות, פולסא דנורא", אמר לה אז, לאחר שהתלוננה עליו. כעת, נשים נוספות מספרות על דפוס פעולה דומה: היכרות באפליקציות, דייטים תמימים לכאורה, ושינוי קיצוני בהתנהגות ברגע שהן מביעות חוסר עניין.