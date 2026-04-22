המשטרה עצרה אמש (שלישי) את אלעזר ויגדורוביץ', מי שנחשב ל"קצין המבצעים" של חסידות גור ונדרש מזה זמן לרב לחקירה עקב חשד להונאת נדל"ן של מיליוני שקלים. היום הוא הובא להארכת מעצר.

ויגדורוביץ', בן 33, נחשד בזיוף מסמכים ומצג שווא באמצעות מכירת נכס בתל אביב למספר קורבנות, כאשר הוא ושותפיו גרפו לכיסיהם מיליוני שקלים. בעת החקירה ויגדורוביץ' נמלט אל מחוץ לארץ עם זהות בדויה והסתתר תקופה ארוכה במספר מדינות.

כזכור, באחד מניסיונות ההסגרה לפני חודשיים, ויגדורוביץ' ביים התקף לב במהלך טיסה שהייתה בדרכה מניו יורק לישראל, עליה עלה לאחר שגורש מארה"ב. בעקבות האירוע הלבבי שזייף, המטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום בדבלין, ולאחר מכן ויגדורוביץ' הצליח להימלט.