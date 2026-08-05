איבדו שליטה: עימותים אלימים בין אוהדי הפועל פ"ת למאבטחים באצטדיון

האלימות במגרשים: תקרית חריגה נרשמה במהלך משחק במסגרת גביע הטוטו בין מכבי נתניה והפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה בעיר, כאשר בזמן המחצית התפתח עימות בין בין אוהדי מכבי פ"ת וכוח האבטחה האזרחי שהיה על כר הדשא באצטדיון.

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מתיעודים שהגיעו מהמגרש, ניתן לראות את אחד הסדרנים כשהוא מכה אוהד באמצעות מוט. בתיעוד אחר ניתן לראות סדרן מכה את אחד האוהדים עם כיסא פלסטיק. כתוצאה מהעימות נפצע אדם אחד באורח קל.

השוטרים שנכחו במקום התערבו מיד ועיכבו לחקירה מספר סדרנים שהיו מעורבים בקטטה האלימה. אחד התוקפים - מאבטח אזרחי תושב מזרח ירושלים. עם סיום הקטטה המשחק המשיך כסדרו.