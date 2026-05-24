סוף טוב: אחרי ששליח וולט חטף את כלבתו עבור כופר והחזיק בה במשך תשעה ימים, כוכב הרשת מיתר "ביסראבק" סעדון התאחד היום (ראשון) עם הכלבה ג'רזי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

סעדון, סיפר כי המקרה החל כאשר קיבל לפני כשבוע וחצי שיחת טלפון מאשתו שאמרה לו כי כלבתם ג'רזי ברחה מהבית. אחרי 48 שעות ללא שינה - ואחרי חיפושים שכללו שימוש במצלמות וברחפנים – התקבלה אצלו שיחת טלפון מאדם שטען כי ראה שליח וולט רודף אחרי הכלבה.

בשלב זה, סיפר סעדון, החליט לטמון לחוטף מלכודת ולפרסם מודעה עם הצעה לפרס כספי גבוה, והרעיון אכן הצליח: "במוצאי שבת אשתי קיבלה שיחה משליח וולט ממזרח ירושלים שאמר שהוא הולך לחפש את הכלבה. ביום ראשון הוא הודיע לנו שהוא מצא את הכלבה ושלח לנו תמונה שלה". "החוטף התקשר לאשתי בווידאו בזמן שאנחנו בתחנת המשטרה. הוא אמר לה 'תכיני לי תיק עם חמישים אלף שקל. אני שולח נהג מונית שיאסוף את התיק. אני סופר את הכסף, ואז את מקבלת את הכלבה. אין כסף - אין כלבה'", סיפר.

אחרי השיחה הפסיק החוטף ליצור קשר עם בני הזוג. מיתר יצר קשר עם המשטרה, ובמבצע משטרתי מיוחד חולצה ג'רזי, שהייתה כלואה בתוך כלוב, ונעצר החוטף. היום קיבלו בני הזוג סעדון את הכלבה ג'רזי בחזרה, בלי שישלמו עבורה שקל לחוטף. "זה היה הדבר הכי מרגש בחיים. לא התרגשתי ככה מאז החתונה שלי, אם בכלל", סיפר סעדון.